(Alliance News) - InterContinental Hotels Group PLC a déclaré mardi qu'il prévoyait des moteurs de croissance attrayants à long terme, tout en annonçant un bond de son bénéfice annuel et un nouveau programme de rachat d'actions.

L'opérateur des chaînes hôtelières InterContinental, Holiday Inn et Crowne Plaza, basé à Windsor, dans le Berkshire, a déclaré que le bénéfice avant impôts avait bondi de 87% pour atteindre 1,01 milliard de dollars en 2023, contre 540 millions de dollars en 2022.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 19 %, passant de 3,89 milliards d'USD à 4,62 milliards d'USD, grâce à une croissance dans toutes les régions. La croissance la plus forte a été enregistrée en Chine élargie, où les recettes ont bondi de 85 %, passant de 87 millions d'USD à 161 millions d'USD. La croissance la plus faible a été enregistrée dans la région des Amériques, où le chiffre d'affaires a augmenté de 10 %, passant de 1,00 milliard d'USD à 1,11 milliard d'USD.

La société a proposé un dividende final de 104,0 cents US, en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente. Cela porte le dividende total pour 2023 à 152,3c, soit 10% de plus que les 138,4c de 2022.

La société a également lancé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 800 millions USD visant à réduire le capital social émis. Les actions rachetées seront annulées.

"La demande de voyages a été forte sur tous les marchés, avec un [revenu par chambre disponible] en hausse de 16 % par rapport à l'année dernière et de 11 % par rapport au pic de 2019 avant la pandémie. Combiné à la puissance de notre entreprise et à l'efficacité de notre modèle opérationnel, le bénéfice des segments à déclarer a augmenté de 23 % et a dépassé un milliard de dollars pour la première fois", a déclaré le directeur général Elie Maalouf. "Parallèlement à des performances commerciales et financières solides, nous avons continué à développer notre portefeuille et l'empreinte mondiale de nos marques. Nous avons ouvert 275 hôtels en 2023 et signé plus du double, soit 556 hôtels, dans notre pipeline."

Pour l'avenir, l'entreprise prévoit un taux de croissance annuel composé de 4,0 % sur le marché américain jusqu'en 2033, la Chine devant être plus rapide avec un TCAC de 4,2 %.

"Alors que les risques géopolitiques et les perspectives économiques dans certaines zones géographiques présentent des défis et des incertitudes, les conditions actuelles, y compris l'emploi, l'épargne des consommateurs et les niveaux d'activité des entreprises, restent favorables à la croissance de l'industrie", a déclaré InterCo Hotels.

Il a ajouté que la croissance à court terme devrait bénéficier d'un certain nombre de vents contraires, tels qu'une reprise complète après la pandémie dans plusieurs pays, avec une nouvelle amélioration des tarifs des chambres grâce à une demande accrue, une offre nette limitée à court terme et une éventuelle inflation.

InterCo Hotels s'attend à un pourcentage de croissance à un chiffre élevé pour les recettes de redevances annuelles sur l'excédent à moyen et long terme, aidé par la combinaison de la croissance du revenu par chambre disponible et de la croissance de la taille nette du système.

Les actions d'InterCo Hotels étaient en hausse de 1,1 % à 7 996,00 pence chacune mardi matin à Londres.

