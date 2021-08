InterContinental : vif rebond des résultats au 1er semestre

InterContinental Hotels Group publie au titre des six premiers mois de 2021, un BPA ajusté plus que multiplié par huit (+724%) à 40,4 cents, ainsi qu'un profit opérationnel en progression de 262% (+314% en sous-jacent) à 188 millions de dollars.



A 565 millions de dollars, les revenus de la chaine hôtelière ont augmenté de 16% (+14% en sous-jacent), avec une progression de 20% du RevPAR (revenu par chambre disponible) reflétant une amélioration significative de la demande en cours de semestre.



Oddo BHF note 'un ton positif sur les perspectives, avec la vaccination, l'assouplissement des restrictions et la reconstitution de l'activité économique, les réservations pour voyages intérieurs menant la voie, en particulier aux Etats-Unis et en Chine'.



