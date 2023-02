Intercontinental porté par le retour des touristes en 2022

Londres (awp/afp) - Le groupe hôtelier britannique Intercontinental Hotels a vu son bénéfice net grimper de plus de 40% l'an dernier grâce au redémarrage de la demande, mais a souffert des restrictions sanitaires qui persistaient en Chine, difficultés sur lesquelles il espère tirer un trait cette année.

Le bénéfice net part du groupe est ressorti à 375 millions de dollars (347 millions de francs suisses) contre 266 millions un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires en hausse de 34% à 3,9 milliards de dollars, a annoncé le groupe dans un communiqué mardi.

"En 2022, nous avons vu la demande revenir fortement sur la plupart de nos marchés", avec un revenu par chambre disponible (RevPAR), ratio le plus scruté par l'industrie hôtelière, près de ses niveaux de 2019, soit avant la pandémie, s'est félicité Keith Barr, directeur général, cité dans le communiqué.

Mais en Chine, ce chiffre a reculé de 38%, "en raison de l'ampleur des restrictions de voyage qui étaient encore en place" l'an dernier, a regretté le groupe, qui compte profiter en 2023 de la fin des restrictions de déplacements dans l'Empire du Milieu.

"Pour 2023, malgré des incertitudes économiques, nous prévoyons une demande de loisirs toujours forte sur de nombreux marchés, parallèlement à un nouveau retour des voyages d'affaires et de groupe et à la réouverture en cours de la Chine", a résumé M. Barr.

Le groupe a ouvert 269 hôtels l'an dernier pour un total qui atteint à présent 6.164 établissements dans le monde.

Intercontinental annonce un programme de rachat d'actions de 750 millions de dollars, après 500 millions annoncés en août et ajoute que son dividende sera en hausse de 10% par rapport à 2021.

Mais un chiffre d'affaires plus faible que les attentes du marché faisait reculer le cours de l'action, qui perdait 1,61% à 5.504 pence à la Bourse de Londres peu après 09H00 GMT.

"Bien que le groupe hôtelier a profité du retour de la demande (...) avec des taux d'occupation et des prix plus élevés" Intercontinental "a pâti comme de nombreuses entreprises des pressions sur les coûts et d'une consommation plus faible alors que l'inflation comprime les budgets des ménages", détaille Victoria Scholar, analyste à Interactive Investor.

Et si le groupe "est bien diversifié", d'Holiday Inn en bas de gamme à Six Senses en haut de gamme, en passant par Crowne Plaza pour la clientèle d'entreprises, "les voyages d'affaires sont encore à la peine alors que les réunions Zoom deviennent la nouvelle norme", selon l'analyste.

afp/jh