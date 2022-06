Le propriétaire de Holiday Inn, IHG, conclut un accord avec Unilever pour réduire l'utilisation des plastiques.

La pollution plastique, en particulier dans les océans, est devenue une préoccupation mondiale majeure et, en mars, les Nations Unies ont conclu un accord pour créer un traité mondial qui pourrait réduire les plastiques à usage unique que les pays produisent et utilisent.

La société IHG, cotée à Londres, qui exploite plus de 6 000 hôtels dans le monde, a déclaré que tous ses marchés sont désormais couverts par des contrats de fourniture d'articles de toilette en vrac, qui impliquent des bouteilles et des distributeurs plus grands qui ne sont pas remplacés après chaque séjour des clients.

Le propriétaire de Crowne Plaza, Regent et Hualuxe a déclaré qu'il s'attendait à ce que le passage des miniatures aux formats complets élimine l'utilisation d'au moins 850 tonnes de plastique par an dans sa seule région des Amériques.

Les entreprises, des fabricants de produits de consommation aux opérateurs aériens, font des efforts pour abandonner le plastique à usage unique, et en 2018, IHG a déclaré qu'il prévoyait de supprimer les pailles en plastique dans ses hôtels.

L'année dernière, le gouvernement britannique a nommé les articles en plastique à usage unique qui pourraient être interdits en Angleterre dans le cadre d'une consultation publique.