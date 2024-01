Intercos SpA est une entreprise italienne active dans le secteur des produits personnels. La société est active dans la production de cosmétiques. Intercos SpA est également présente sur le marché des soins de la peau, par l'intermédiaire de la société suisse CRB. Son portefeuille de produits englobe deux lignes, à savoir le maquillage et les soins de la peau, qui comprennent divers produits cosmétiques de couleur, tels que des poudres, des systèmes d'application et des crayons, des rouges à lèvres, des fonds de teint et des soins des ongles, entre autres. En outre, la société propose des produits pour les soins du visage, les soins du corps, les soins solaires, les soins capillaires, les produits biologiques et les actifs. Intercos SpA est également engagée dans la recherche et le développement en laboratoire, ainsi que dans la personnalisation de produits de soins de la peau. Elle opère à travers neuf bureaux de vente et 11 sites de production dans neuf pays.

Secteur Produits cosmétiques