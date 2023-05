Interfor Corporation nomme Nicolle Butcher à son conseil d'administration

Interfor Corporation a annoncé la nomination de Nicolle Butcher, de Toronto (Ontario), en tant qu'administratrice indépendante de la société, à compter du 19 mai 2023. Mme Butcher est directrice de l'exploitation d'Ontario Power Generation (OPG), où elle a occupé un large éventail de fonctions à responsabilité croissante au cours des 22 dernières années. Elle a été présidente du conseil d'administration d'Eagle Creek Renewable Energy (filiale hydroélectrique américaine d'OPG) et d'Atura Power (parc de centrales à gaz à cycle combiné d'OPG) et membre du conseil d'administration consultatif du MaRS-Advanced Energy Centre.

En 2021, Mme Butcher a été classée parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada et nommée femme de l'année par WIRE (Women in Renewable Energy) et APPRO (Association of Power Producers of Ontario). Elle est titulaire d'un MBA de l'Université McGill, est experte en évaluation d'entreprises et a obtenu le titre d'ICD.D de l'Institut des administrateurs de sociétés.