Interfor achète les Produits forestiers Chaleur pour 236 millions de $.

Le producteur canadien de bois d'œuvre Interfor Corp a déclaré lundi qu'il allait acheter Chaleur Forest Products pour 325 millions de dollars canadiens (236,40 millions de dollars), alors qu'il cherche à renforcer sa présence dans la province du Nouveau-Brunswick.

L'accord intervient alors que les prix du bois d'œuvre dégringolent des niveaux élevés atteints plus tôt cette année, lorsque la Russie a interdit les exportations de produits forestiers vers l'Ouest en représailles aux sanctions occidentales qui lui ont été imposées pour avoir envahi l'Ukraine.

Interfor a déclaré qu'elle ajoutera deux scieries à son portefeuille grâce à l'achat entièrement en espèces, avec une capacité de production annuelle combinée de bois d'œuvre de 350 millions de pieds-planche. Elle gagnera également une division de gestion des terres boisées basée à Miramichi qui gère environ 30 % de l'ensemble des forêts de la Couronne au Nouveau-Brunswick.

"Le Nouveau-Brunswick dispose d'un approvisionnement en grumes sûr, de haute qualité et compétitif, d'un environnement propice aux investissements et de la proximité des principaux marchés de l'Est", a déclaré Ian Fillinger, directeur général et président d'Interfor.

Interfor a également déclaré qu'elle s'attend à ce que sa capacité de production annuelle totale de bois d'œuvre augmente à 5,1 milliards de pieds-planche sur une base proforma, dont 44 % dans le Sud des États-Unis, 19 % dans l'Est du Canada, 15 % dans le Nord-Ouest des États-Unis, 15 % en Colombie-Britannique et 7 % dans le Canada atlantique. (1 $ = 1,3748 dollar canadien) (Reportage d'Ankit Kumar ; montage d'Uttaresh.V)