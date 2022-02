Interfor : finalise l'acquisition d'EACOM Timber Corporation – Opens application/pdf in new tab

Interfor Corporation Burnaby, C.-B. le 23 février, 2022

Interfor finalise l'acquisition d'EACOM Timber Corporation

INTERFOR CORPORATION (" Interfor " ou la " Société ") (TSX : IFP) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé la transaction précédemment annoncée visant à acquérir 100 % des actions d'EACOM Timber Corporation (" EACOM ") auprès d'une société affiliée de Kelso & Company (" Kelso "), prenant effet le 22 février 2022.

Éric Larouche a été nommé vice-président principal, Opérations de l'Est, et à ce titre, sera responsable des activités de production et des activités forestières d'Interfor dans l'Est du Canada. M. Larouche possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des produits forestiers, tant au Canada qu'aux États-Unis, et était auparavant vice-président des ressources humaines d'EACOM.

À PROPOS D'INTERFOR

Interfor est une entreprise de produits forestiers axée sur la croissance qui exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. La société a une capacité de production annuelle d'environ 4,9 milliards de pieds-planche et propose une gamme diversifiée de produits de bois d'œuvre à des clients du monde entier. Pour plus d'informations sur Interfor, veuillez visiter notre site internet au www.interfor.com.

Contacts pour les investisseurs:

Rick Pozzebon, Vice-président principal et directeur financier (604) 689-6804

Mike Mackay, Vice-président du développement et de la stratégie d'entreprise (604) 689-6846

Contact media:

Svetlana Kayumova, Responsable des affaires corporatives