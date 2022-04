Interfor vends son usine de Acorn située en Colombie-Britannique

BURNABY, Colombie-Britannique, 12 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- INTERFOR CORPORATION (" Interfor " ou la " Société ") (TSX : IFP) a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord relatif à la vente d’Acorn, une scierie de spécialité située près de Vancouver, en Colombie-Britannique («C.-B.») à une société affiliée à San Industries Ltd. (le «San Group»).



La scierie est située sur un emplacement loué d’une trentaine d’acres sur les rives du fleuve Fraser, à Delta (C.-B.). L’usine a été construite en 1963 et Interfor l’a acquise en 2001 de Primex Forest Products. Spécialisée dans la production de carrés de bois d’œuvre destinés au marché domestique japonais traditionnel, Acorn exporte la majeure partie de sa production en Asie. L’usine opère sur deux quarts de travail et a une capacité d’environ 140 millions de pieds-planche par année, par contre depuis plusieurs années, l’usine fonctionne avec un seul quart de travail . En 2021, la scierie a produit 56 millions de pieds-planche de bois d’œuvre., soit environ 2 % de la production totale d’Interfor en 2021.

San Group, une entreprise privée de produits forestiers basée en C.-B. qui produit du bois d’œuvre brut et à valeur ajoutée à Port Alberni et à Langley, en C.-B., a l’intention de continuer à exploiter l’usine.

La transaction est assujettie aux conditions habituelles et devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2022.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs sur les affaires, les objectifs, les plans, les priorités stratégiques de la Société et d’autres renseignements qui ne sont pas des faits historiques. Une déclaration contient des renseignements prospectifs lorsque la Société se base sur ce qu’elle sait et sur ce à quoi elle s’attend dans l’immédiat pour faire une déclaration sur l’avenir. Les déclarations contenant des renseignements prospectifs dans le présent communiqué portent notamment sur la capacité de production, les plans futurs, les approbations réglementaires et la date de clôture prévue ainsi que sur d’autres facteurs pertinents. Les lecteurs doivent être avertis que les résultats réels peuvent différer des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué et qu’il ne faut pas s’y fier indûment. Les facteurs de risque qui pourraient faire varier les résultats réels par rapport aux renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont décrits dans les Discussions et Analyses annuelles des membres du conseil d’administration d’Interfor sous la rubrique « Risques et incertitudes ». Ce document est accessible sur le site www.interfor.com et sur le site www.sedar.com, sous le profil d’Interfor. Les hypothèses et les facteurs importants utilisés pour élaborer les renseignements prospectifs du présent rapport ont notamment trait à la réalisation des conditions de la transaction décrite dans le présent communiqué. Sous réserve d’indication contraire, les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les attentes de la Société à la date de diffusion dudit communiqué. La société Interfor ne s’engage pas à mettre à jour ces renseignements ou déclarations prospectives, à moins que la loi ne l’exige.

À PROPOS D’INTERFOR

Interfor est une entreprise de produits forestiers axée sur la croissance qui exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. La société a une capacité de production annuelle d’environ 4,9 milliards de pieds-planche et propose une gamme diversifiée de produits de bois d’œuvre à des clients du monde entier. Pour plus d’informations sur Interfor, veuillez visiter notre site internet au www.interfor.com.

