Interglobe Aviation Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fourniture de services aux passagers. La société est engagée dans la fourniture de services de transport aérien réguliers nationaux et internationaux sous le nom d'IndiGo. Elle fournit également des services de fret et des services connexes, y compris la vente en vol. La société fonctionne selon un modèle commercial de transporteur à bas prix (LCC). La société dispose d'une flotte d'environ 282 avions. IndiGo a un total de 91 destinations, dont 71 domestiques et 24 internationales.

Secteur Compagnies aériennes