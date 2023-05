ACTIONS INDIENNES - Les actions indiennes devraient ouvrir à la hausse grâce à l'optimisme suscité par les négociations sur le plafond de la dette aux États-Unis

Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse ce jeudi, le sentiment s'étant amélioré suite aux progrès des négociations sur le plafond de la dette aux États-Unis, tandis que les investisseurs se préparent également à recevoir les résultats trimestriels de plusieurs grandes entreprises.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,18% à 18 265, à 7h44 IST.

Les actions de Wall street ont clôturé en hausse la nuit dernière après que le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants du parti républicain Kevin McCarthy se soient engagés à éviter un défaut de paiement économiquement catastrophique. Les marchés asiatiques ont également progressé.

Le Nifty 50 a prolongé ses pertes pour une deuxième séance consécutive mercredi, dans un contexte de prise de bénéfices après la récente hausse. L'indice de référence a gagné 4,74 % au cours de l'exercice 2024 jusqu'à présent, grâce à une saison des bénéfices stable et à des achats étrangers soutenus dans les actions nationales.

"Une forte prise de bénéfices a persisté au cours des dernières séances, jetant une ombre sur le marché", a déclaré Prashanth Tapse, vice-président senior (recherche) chez Mehta Equities.

Les analystes s'attendent à ce que le benchmark trouve un support à 18 050 et une résistance à 18 350.

Malgré la baisse de mercredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont prolongé leur série d'achats pour la quinzième session, ajoutant 1,49 milliards de roupies d'actions.

Il s'agit de la plus longue série d'achats quotidiens depuis décembre 2020 par les FII, qui ont acheté pour près de 226 milliards de roupies (2,76 milliards de dollars) d'actions au cours des 15 dernières sessions, selon les données provisoires du National Stock Exchange.

Les investisseurs attendent également les résultats trimestriels de sociétés telles que State Bank of India Ltd, ITC Ltd, GAIL (India) Ltd et Interglobe Aviation Ltd, prévus pour jeudi.

Valeurs à surveiller :

** HDFC Bank Ltd : la RBI approuve la prise de participation de SBI Funds Management dans le créancier à hauteur de 9,99%.

** Lemon Tree Hotels Ltd : Co signe un accord de licence pour une propriété de 82 chambres à Lucknow, Uttar Pradesh

** JSW Steel Ltd : le groupe apparaît comme le soumissionnaire privilégié pour la licence composite d'une mine de fer inexplorée dans le Maharashtra.

** REC Ltd : la société annonce une augmentation de 33 % en glissement annuel de son bénéfice pour le trimestre de mars (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; rédaction d'Eileen Soreng).