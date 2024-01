InterGlobe Aviation Limited (IndiGo) est une société basée en Inde qui exerce des activités de transport aérien. IndiGo est engagée dans le transport aérien et les opérations d'assistance au sol avant et après le vol, ce qui inclut les services aux passagers et au fret et la fourniture de services connexes, tels que les ventes en vol, l'assistance au sol et d'autres services connexes dans les aéroports. IndiGo fournit des services aériens réguliers et charters, tant pour les passagers que pour le fret. IndiGo dispose d'une flotte d'environ 316 appareils et fournit des services réguliers vers 78 destinations nationales et 22 destinations internationales. La filiale d'IndiGo, Agile Airport Services Private Limited, fournit des services d'assistance au sol et d'autres services connexes à IndiGo dans divers aéroports en Inde.

Secteur Compagnies aériennes