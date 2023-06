La famille du cofondateur d'IndiGo pourrait vendre une participation d'une valeur de 909,6 millions de dollars - rapport

La famille du cofondateur d'IndiGo, Rakesh Gangwal, pourrait vendre entre 5 et 8 % des parts de la société mère de la compagnie aérienne indienne, InterGlobe Aviation Ltd, pour une valeur de 75 milliards de roupies (909,58 millions de dollars), a indiqué CNBC Awaaz dans un rapport, citant des sources.

Rakesh Gangwal et son épouse, Shobha Gangwal, détiennent respectivement 13,23 % et 2,99 % d'InterGlobe au 31 mars, tandis que leur Chinkerpoo Family Trust détient une participation de 13,5 %, selon les données de la bourse.

La famille Gangwal vendra probablement sa participation dans le cadre d'opérations en bloc lorsque le lock-in pour les actions sera ouvert le 15 juillet, selon le rapport.

Shobha Gangwal a réduit sa participation dans la société de plus de 4 % en février.

Interglobe Aviation et un représentant de la famille Gangwal n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Rakesh Gangwal a démissionné du conseil d'administration de la compagnie en février 2022 et a déclaré qu'il réduirait sa participation dans la compagnie aérienne sur une période de cinq ans.

Rakesh Gangwal et Rahul Bhatia, qui ont cofondé IndiGo en 2006, se sont brouillés début 2020 lorsque le premier a cherché à modifier certaines règles des statuts de la compagnie.

Les actions de la société, qui ont augmenté de plus de 19 % depuis le début de l'année, ont chuté de 3,1 % après l'annonce de la vente de la participation. (1 $ = 82,4560 roupies indiennes) (Reportage de Sethuraman NR et Varun Vyas à Bengaluru ; reportage complémentaire de Tanvi Mehta à New Delhi ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)