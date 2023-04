Le groupe indien Tata demande l'autorisation antitrust pour la fusion Air India-Vistara

La fusion, annoncée en novembre, créera un rival plus puissant pour IndiGo, le transporteur dominant en Inde, et aidera SIA à consolider sa position sur l'un des marchés de l'aviation à la croissance la plus rapide au monde.

Tata détiendra 51 % du capital social total émis et libéré de l'entité fusionnée, tandis que SIA détiendra une participation minoritaire de 25,1 %, selon un document déposé sur le site web de la Commission de la concurrence de l'Inde mercredi.

Air India, fondée par JRD Tata en 1932 et nationalisée en 1953, est repassée sous le contrôle des Tatas en janvier de l'année dernière. Autrefois connue pour ses avions somptueusement décorés et son service irréprochable, Air India a vu sa réputation décliner au milieu des années 2000, à mesure que ses difficultés financières s'accumulaient.

Le président du groupe Tata, N Chandrasekaran, a déclaré en novembre que la fusion constituait une étape importante dans les efforts déployés pour faire d'Air India une "compagnie aérienne de classe mondiale".