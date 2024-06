Le nouveau ministre indien de l'aviation a déclaré mardi qu'il souhaitait rendre le transport aérien plus accessible en s'attaquant au problème de l'augmentation des tarifs, alors que le secteur connaît une croissance rapide et que les transporteurs passent des commandes record de nouveaux avions.

L'Inde est le marché de l'aviation qui connaît la croissance la plus rapide au monde, mais les transporteurs nationaux doivent faire face à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale qui retardent les livraisons d'avions, ce qui contribue à l'augmentation des tarifs aériens, selon les dirigeants.

Un groupe parlementaire indien a proposé en février que le gouvernement élabore des lignes directrices pour contrôler les hausses soudaines des tarifs aériens, ajoutant qu'"un plafond tarifaire spécifique à une route peut être examiné".

Les compagnies aériennes affirment que les tarifs dépendent de l'offre et de la demande.

"Les prix des billets ont augmenté, quelle qu'en soit la raison [...]. Je veux vraiment me pencher sur cette question (et) sur la manière de les rendre un peu plus accessibles, disponibles pour les habitants de ce pays", a déclaré Ram Mohan Naidu, qui est ministre de l'aviation dans le nouveau gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

Le ministre a également déclaré à la chaîne d'information ET Now qu'il tiendrait une "réunion spéciale" au ministère pour examiner la question, sans donner plus de détails.

Les deux plus grandes compagnies aériennes indiennes - IndiGo, qui détient environ 60 % du marché, et Tata Group, qui en détient environ 30 % - ont commandé des centaines de nouveaux avions, et le gouvernement est en train de créer de nouveaux aéroports pour répondre à la demande croissante.

Le trafic aérien intérieur en Inde a augmenté de 23 % en 2023 pour atteindre le chiffre record de 153 millions de passagers, selon les données du gouvernement, et les analystes s'attendent à ce qu'il atteigne 300 millions de passagers d'ici 2030. (Reportage d'Aditya Kalra et d'Aditi Shah ; édition de Gareth Jones)