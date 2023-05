Le transporteur indien IndiGo annonce un bénéfice pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande

Interglobe Aviation Ltd , l'opérateur de la première compagnie aérienne indienne, IndiGo, a annoncé jeudi un deuxième bénéfice trimestriel consécutif, la forte demande de voyages aériens ayant plus que compensé une hausse des dépenses de carburant.

La plus grande compagnie aérienne indienne en termes de parts de marché a déclaré un bénéfice de 9,16 milliards de roupies (112 millions de dollars) au cours des trois mois précédant le 31 mars, contre une perte de 16,80 milliards de roupies un an plus tôt. (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Nandan Mandayam à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)