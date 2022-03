Les actions de l'aviation indienne s'envolent suite à la reprise des vols réguliers internationaux.

Le gouvernement relance les voyages sans restriction pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19 il y a deux ans.

Interglobe Aviation et Spicejet ont bondi de 8 % et 6,4 % dans les premiers échanges, et étaient en hausse de 5,5 % et 4,7 %, respectivement, à 0452 GMT.

Interglobe Aviation, qui exploite la plus grande compagnie aérienne du pays, IndiGo, et Spicejet ont annoncé des bénéfices pour le trimestre de décembre, après avoir été ravagées par la pandémie pendant deux ans.

L'Inde autorise actuellement les compagnies aériennes à exploiter un nombre limité de vols vers les pays avec lesquels elle a conclu un accord bilatéral dans le cadre d'un accord de "bulle d'air". Cela a limité les opérations des compagnies aériennes et nui à leur rentabilité.

La décision du gouvernement donnera "un élan à la reprise économique pour le secteur et la nation, avec l'ouverture des frontières aux touristes", a déclaré Ronojoy Dutta, directeur général d'IndiGo, dans un communiqué mardi soir.

Le nombre quotidien d'infections au coronavirus en Inde a considérablement diminué et le pays revient à la normale avec la réouverture des écoles et des bureaux dans la plupart des États.

Les actions d'Interglobe Aviation ont chuté de plus de 17 %, tandis que Spicejet a perdu plus de 13 % depuis le début de l'année.