Les compagnies aériennes indiennes s'envolent avec la hausse du trafic passagers en août

L'Inde avait interrompu les voyages aériens en mars 2020, le pays étant placé en état d'urgence pour freiner la propagation du coronavirus. Les vols intérieurs ont repris en mai 2020, mais depuis lors, les voyages aériens ont connu certaines limitations à mesure que la pandémie progressait.

Les compagnies aériennes nationales ont transporté 6,7 millions de passagers en août, contre 2,8 millions de passagers l'année précédente, a indiqué jeudi la Direction générale de l'aviation civile à l'adresse https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/?page=jsp/dgca/InventoryList/dataReports/aviationDataStatistics/airTransport/domestic/airTraffic/Aug2021.pdf&mainnull.

InterGlobe Aviation, qui gère la plus grande compagnie aérienne indienne IndiGo, a étendu ses gains à une quatrième session et a atteint un niveau record de 2 168,80 roupies vendredi, tandis que les actions de SpiceJet ont augmenté de 7,9 % à 81,95 roupies, leur plus haut niveau en deux mois.

Le coefficient d'occupation des passagers, qui mesure la proportion de la capacité de transport de passagers d'une compagnie aérienne qui a été utilisée, a bondi de 11,8 % pour IndiGo et de 6,7 % pour SpiceJet en août par rapport au mois précédent.

Le directeur général d'IndiGo, Ronojoy Dutta, a déclaré en juillet qu'il s'attendait à ce que les capacités reviennent aux niveaux antérieurs à la pandémie d'ici la fin de l'année, mais il a prévenu qu'une troisième vague d'infections pourrait rapidement perturber à nouveau les choses.

L'action de SpiceJet était en baisse de 20 % sur l'année, à la dernière clôture, tandis que les actions d'InterGlobe ont grimpé d'environ 15 % sur la même période.