Les compagnies aériennes intérieures indiennes bénéficient d'un coup de pouce grâce à la levée du plafond sur le prix des billets.

Les compagnies aériennes intérieures IndiGo, SpiceJet Ltd, Air India, Go First et Vistara - une coentreprise entre le groupe Tata et Singapore Airlines - peuvent désormais fixer librement le prix des billets.

Les actions de la société mère de la première compagnie aérienne IndiGo, InterGlobe Aviation Ltd, ont augmenté de 2,3 % pour atteindre 2084,6 roupies, tandis que sa petite rivale SpiceJet Ltd a bondi de 7 % pour atteindre 47,9 roupies.

Le gouvernement avait imposé une fourchette minimale et maximale basée sur la durée du vol pour éviter que les prix des billets ne s'envolent une fois les restrictions sur les voyages aériens assouplies.

La concurrence dans l'espace aérien indien devrait s'intensifier avec le lancement d'Akasa Air et la renaissance de Jet Airways.

La prochaine saison des festivals devrait stimuler la demande de voyages aériens, le nombre de passagers atteignant déjà les niveaux de la période pré-COVID. Mais le coût élevé du carburant continue d'être un frein.