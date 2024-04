Intermap Technologies Corporation est une société d'intelligence géospatiale qui crée une variété de solutions géospatiales et d'analyses pour ses clients. La société exerce ses activités dans le secteur de la cartographie numérique et des services connexes. Les solutions et analyses géospatiales de la société peuvent être utilisées dans une série d'applications, notamment l'information géoréférencée, l'évaluation des risques géospatiaux, les systèmes d'information géographique, l'ingénierie, les services publics, les cartes du système de positionnement global, le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, l'hydrologie, la planification environnementale, les communications sans fil, les transports, la publicité et la visualisation en trois dimensions. Ses filiales à 100 % sont Intermap Technologies Inc. (société américaine), Intermap Insurance Solutions Inc. (société américaine), Intermap Technologies PTY Ltd (société australienne), Intermap Technologies s.r.o. (société tchèque) et PT ExsaMap Asia (société indonésienne).

Secteur Construction et ingénierie