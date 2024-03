La société d'immobilier commercial British Land a nommé lundi William Rucker, vétéran du secteur bancaire, au poste de président désigné, en remplacement de Tim Score, qui quittera ses fonctions après cinq ans.

M. Rucker, 60 ans, actuel président du gestionnaire d'actifs Intermediate Capital Group, a également occupé ce poste chez le constructeur de maisons Crest Nicholson pendant plus de sept ans, jusqu'en 2018.

Par ailleurs, le groupe de pubs Marston's a annoncé que M. Rucker quitterait la présidence du groupe après plus de cinq ans à ce poste.

M. Rucker, qui a également été PDG et président de la banque d'investissement Lazard, rejoindra le conseil d'administration de British Land en tant qu'administrateur non exécutif et prendra ses fonctions après l'assemblée générale annuelle de la société immobilière, le 9 juillet.

Sky News a été le premier à annoncer la nomination de M. Rucker dimanche.