Intermediate Capital fait état d'une augmentation de ses actifs ; l'objectif de la collecte de fonds est en vue.

(Alliance News) - Intermediate Capital Group PLC a déclaré jeudi que les actifs sous gestion ont augmenté alors que la société continue de lancer de nouveaux fonds.

Le gestionnaire d'actifs basé à Londres a déclaré que les actifs sous gestion au 31 décembre s'élevaient à 74,5 milliards USD, soit une augmentation de 8,8% par rapport aux 68,5 milliards USD au 30 septembre. Les actifs sous gestion générateurs de commissions s'élevaient à 60,9 milliards USD, soit une augmentation de 6,3% par rapport aux 57,3 milliards USD du 30 septembre.

Intermediate Capital a déclaré avoir levé 2,8 milliards USD au cours du trimestre, avec un total de 8,5 milliards USD ayant été levés par la société au cours des neuf mois depuis le 31 mars de l'année dernière. Intermediate Capital est en bonne voie pour atteindre son objectif de collecte de fonds accélérée de 40 milliards USD d'ici le 31 mars 2024.

Le groupe a déployé 4,1 milliards USD au troisième trimestre, en se concentrant sur les stratégies Strategic Equity, Senior Debt Partners et European Corporate.

Intermediate Capital a également noté qu'elle a commencé la commercialisation de divers nouveaux fonds, dont Europe Mid-Market II, Infrastructure II et Life Sciences I.

La société disposait de liquidités disponibles de 1,3 milliard de GBP au 31 décembre.

Le président-directeur général, Benoit Durteste, a déclaré : "L'ICG a continué à lever, déployer et réaliser des AuM au cours de ce trimestre, en s'appuyant sur notre expérience à long terme en matière de prestations pour nos clients. Les avantages de l'étendue et de la diversification de nos activités en soutenant l'activité commerciale à travers les cycles économiques sont de plus en plus évidents dans notre performance financière.

"Notamment, notre stratégie phare de prêt direct, Senior Debt Partners, a attiré 1,8 milliard USD de collecte de fonds auprès des clients au cours de ces trois mois. Elle a également continué à bénéficier d'un pipeline attractif d'opportunités d'investissement dans un environnement où la dette reste rare, en déployant plus de 1 milliard USD.

"Nous avons lancé un certain nombre de nouveaux fonds au cours du trimestre et, bien qu'il faille un certain temps pour les lever, le fait que nous les ayons mis sur le marché souligne notre confiance dans les perspectives à long terme de ces stratégies."

Les actions d'Intermediate Capital étaient en hausse de 6,8% à 1 384,50 pence par action jeudi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.