Intermonte Partners Sim SpA est une société de valeurs mobilières basée en Italie, active dans le secteur de la banque d'investissement et des services de courtage. La société est active dans quatre domaines d'activité : Sales & Trading, Investment Banking, Global Markets et Digital Division & Advisory. Les secteurs d'activité de la Société sont soutenus par une activité de recherche sur les actions menée par une équipe d'analystes financiers. Intermonte Partners Sim SpA propose différents produits pour l'échange de quotas d'émission, l'accès au marché des produits dérivés, des informations approfondies sur les réglementations internationales et des rapports de recherche. La société offre ses services aux petites et moyennes entreprises et aux investisseurs institutionnels en Italie et à l'international.