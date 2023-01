Intermonte a acheté plus de 9.000 de ses propres actions ordinaires 10/01/2023 | 19:22 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires (Alliance News) - Intermonte Partners SIM Spa a annoncé mardi qu'elle avait acheté 9 457 de ses propres actions ordinaires entre le 2 et le 6 janvier. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 2,4947 euros par action, pour une valeur totale de 23 593,00 euros. À ce jour, la société détient 4,2 millions d'actions propres, soit environ 12 % de son capital social. L'action d'Intermonte Partners SIM a clôturé mardi dans le rouge de 0,4 pour cent à 2,49 euros par action. Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés. Toute l'actualité sur INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A. 19:22 Intermonte a acheté plus de 9.000 de ses propres actions ordinaires AN