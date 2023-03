Intermonte n'ajuste pas son dividende malgré la baisse des bénéfices en 2022

(Alliance News) - Intermonte Partners SIM Spa a déclaré avoir clôturé l'année 2022 avec une baisse du bénéfice net à 7,6 millions d'euros, contre 8,7 millions d'euros en 2021.

Le produit net bancaire a chuté à 38,3 millions d'euros contre 43,9 millions d'euros, le résultat net des opérations financières a chuté à 38,2 millions d'euros contre 43,9 millions d'euros, et le bénéfice avant impôt a diminué à 7,6 millions d'euros contre 8,7 millions d'euros.

En 2022, le groupe Intermonte a enregistré une baisse de 14% de ses revenus à 37,6 millions d'euros contre 43,8 millions d'euros en 2021. Les coûts ont baissé de 15 %, affichant un ratio coûts/revenus de 72,7 %, en ligne avec la moyenne des trois années précédentes.

Le groupe a terminé l'année 2022 avec un ROE de 14,5%, tout en maintenant des niveaux de capitalisation élevés avec un ratio IFR ou ratio d'adéquation des fonds propres d'environ 6,5 fois les exigences minimales en matière de capital.

Le conseil d'administration d'Intermonte Partners SIM proposera à l'assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende par action de 0,26 euro, inchangé par rapport à l'année précédente et avec un ratio de distribution de plus de 100 % du résultat net consolidé, grâce à la solidité du capital du groupe.

"La diversification équilibrée de nos activités a permis au groupe de surpasser de manière décisive les tendances défavorables de notre industrie dans une année 2022 particulièrement difficile pour de nombreux secteurs liés à l'investissement", a commenté Guglielmo Manetti, PDG d'Intermonte Partners SIM . L'exposition à différents segments et stratégies de marché pour les secteurs Sales & Trading et Global Market, ainsi que les investissements réalisés dans des domaines de croissance stratégiques dans la banque d'investissement et dans la division Digital, nous ont permis de maintenir un niveau très attractif de rentabilité et de rendement pour les actionnaires, avec un rendement du dividende d'environ 10%, contre une solidité du capital qui reste particulièrement élevée".

"Les investissements réalisés dans les nouvelles technologies, les ressources, les compétences et les initiatives d'atténuation des risques ESG contribueront à ajouter de la valeur dans un contexte d'incertitude générale. Nous continuons à considérer comme une grande force notre positionnement dans le segment des moyennes et petites entreprises italiennes, qui reste un secteur particulièrement intéressant et plein d'opportunités."

