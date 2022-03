International Bethlehem Mining Corp. annonce des changements au conseil d'administration 05/03/2022 | 01:52 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires International Bethlehem Mining Corp. a annoncé que M. Troy McIntyre a été nommé directeur de la société. M. McIntyre est un entrepreneur en série qui possède deux décennies d'expérience en financement par capitaux propres, en structure d'entreprise et en développement immobilier. Il a prouvé sa capacité à cultiver des alliances commerciales stratégiques à l'échelle locale et internationale et a joué un rôle déterminant dans la levée de capitaux d'investissement et d'emprunt pré-publics dans plusieurs start-ups privées devenues publiques. Son expertise s'étend à l'identification de partenaires industriels de haut niveau et à la négociation/structuration d'accords B2B et B2C au sein du gouvernement et des entreprises, tant au niveau national qu'international. La société a également annoncé que M. Hunter Corriigal a démissionné du conseil d'administration.

