MISES À JOUR COMMERCIALES : Altona prolonge le remboursement ; Kefi avance l'Arabie Saoudite

Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Altona Rare Earths PLC - Société d'exploration minière axée sur l'évaluation, l'acquisition et le développement de projets en Afrique - Conclut un accord de prêt convertible avec des clients d'Optiva Securities Ltd pour un montant maximum de 275 000 GBP, disponible immédiatement. Le prêt est d'une durée de 15 mois, avec un intérêt de 15% par an sur la durée du prêt, payable tous les 6 mois. La société déclare que les fonds seront utilisés pour les besoins urgents du projet, en particulier pour achever l'estimation des ressources minérales qui permettra à la société d'augmenter sa participation dans Monte Muambe Mining Lda à 51%. Dans d'autres nouvelles, Align Research Ltd a accepté de prolonger le remboursement de la facilité de prêt d'Altona pour 150 000 GBP jusqu'au 30 avril, avec une charge d'intérêt supplémentaire de 10 % ajoutée au principal initial et aux intérêts cumulés. Le montant total à rembourser à Align sera de 189 750 GBP. Le 19 août, la société a levé 1,1 million GBP sous réserve de l'admission de ses actions à la négociation sur le marché principal du LSE. Comme le processus d'admission a pris plus de temps que prévu, elle n'a pas achevé la levée de fonds ni reçu le produit. Comme Altona espère maintenant achever le processus d'admission à la cote sous peu, elle cherche maintenant à lever 1,25 million GBP par le biais d'un placement.

International Biotechnology Trust PLC - société de fiducie d'investissement basée à Londres et axée sur la biotechnologie et sur d'autres sociétés des sciences de la vie - déclare qu'il y a eu un ajustement important de l'évaluation d'un investissement du portefeuille non coté géré par SV Health Managers LLP, dans lequel elle est investie. La valeur nette d'inventaire de la société augmentera donc de 2,9 millions de GBP, ce qui correspond à une hausse de 7 pence par action.

Kefi Gold & Copper PLC - Société d'exploration et de développement de l'or, axée sur l'Éthiopie et l'Arabie saoudite - Déclare qu'elle reste concentrée sur le lancement du projet aurifère Tulu Kapi en Éthiopie "dès que possible". Reste concentré sur la réalisation de la pleine production des opérations à ciel ouvert en 2025 et de l'exploitation combinée à ciel ouvert et souterraine quelques années plus tard pour des exportations d'or combinées approchant les 200 000 onces par an. Il ajoute qu'il s'est concentré sur l'Arabie Saoudite au cours du dernier trimestre, en attendant l'autorisation réglementaire de réactiver son exploration en Éthiopie. Elle note qu'elle a fait progresser le projet de cuivre-or Hawiah et le projet d'or Jibal Qutman en Arabie Saoudite, et qu'elle prévoit de soumettre une demande de financement pour ce dernier au cours du second semestre de cette année.

Thor Explorations Ltd - Société d'exploration minière axée sur le développement d'actifs au Nigeria, au Sénégal et au Burkina Faso - Annonce la modification et le rééchelonnement de la facilité de dette de premier rang. Elle déclare que les modifications sont liées à la suppression ou à l'assouplissement des conditions les plus restrictives de la facilité de projet. Les modifications suppriment l'exigence de balayage de la trésorerie du financement de projet et libèrent les restrictions sur les comptes bancaires, sous réserve d'un balayage de distribution de 20% à la facilité de projet. Ils libèrent également la société des restrictions concernant les acquisitions, la distribution de dividendes et certaines clauses restrictives relatives à l'endettement. En outre, le calendrier d'amortissement de la facilité a été réorganisé afin de réduire les remboursements de la dette en 2023, de sorte que le flux de trésorerie disponible généré par Segilola puisse être utilisé pour financer les opportunités de croissance, notamment l'avancement du projet Douta de la société, l'accélération de l'exploration et les nouvelles opportunités commerciales.

Echo Energy PLC - Société d'énergie centrée sur l'Amérique latine - Confirme deux nouveaux contrats de vente de gaz pour 2023 à 2024, avec des "conditions matériellement améliorées" par rapport aux contrats annoncés le 3 mai. Les nouveaux contrats ont une durée initiale de 12 mois, les ventes de gaz débutant en mai 2023. Ils prévoient une production brute engagée de 6,8 millions de pieds cubes standard par jour à un prix moyen accru de 4,48 USD par million de British thermal units pour la période 2023 à 2024. En outre, un paiement initial brut en espèces de 1 million USD sera immédiatement versé et appliqué au fonds de roulement de la coentreprise Santa Cruz. Sur une note séparée, dit qu'elle continue à se concentrer sur la réduction des soldes des créanciers de manière contrôlée.

PCI-PAL PLC - Fournisseur mondial de solutions de paiement décroché pour les communications d'affaires - Pour les six mois au 31 décembre, rapporte une croissance des revenus de 33%, passant de 5,5 millions de GBP à 7,3 millions de GBP. Il déclare que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour la période a été meilleur que les attentes de la direction avec une perte de 600 000 GBP, inchangée par rapport à l'année précédente. La société a signé 116 nouveaux contrats clients au cours de la période, pour une valeur de 1,5 million GBP. 83 % des nouveaux contrats étaient de nouveaux logos, contre 63 % l'année dernière. En conséquence, la valeur annuelle totale des contrats a augmenté de 29 %, passant de 11,4 millions de GBP à 14,7 millions de GBP à la fin décembre 2022. Déclare que son pipeline de ventes continue de croître avec des perspectives solides pour le second semestre.

