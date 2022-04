IBM : Morgan Stanley relève sa recommandation

Morgan Stanley a relevé jeudi sa recommandation sur le titre IBM, qu'il porte de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 147 à 150 dollars.



Dans une note de recherche, le bureau d'études américains se montre de plus en plus inquiet quant à la possibilité d'un ralentissement économique aux Etats-Unis qui viendrait mettre sous pression le secteur technologique.



A en croire Morgan Stanley, IBM est justement bien positionné pour faire face à un éventuel retournement de l'économie.



'IBM devrait surperformer dans l'optique d'une réduction des budgets technologiques, sachant que la moitié de son chiffre d'affaires provient de sources récurrentes affichant un profil défensif', explique la firme new-yorkaise dans son étude.



'A vrai dire, le cours de Bourse d'IBM est même inversement corrélé, d'un point de vue historique, à l'évolution des indices d'activités PMI et ses titres ont tendance à surperformer le secteur technologique lors des fins de cycle', conclut-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.