Amazon continue d'interdire ses outils de reconnaissance faciale à la police

WAshington (awp/afp) - Amazon prolonge son interdiction pour la police d'utiliser son logiciel de reconnaissance faciale Rekognition, une technologie controversée à cause des risques de discriminations. Le géant américain du commerce en ligne et des technologies a confirmé mardi sa décision d'étendre cette interdiction "jusqu'à nouvel ordre", sans donner plus de détails.

En juin dernier, la société avait annoncé un moratoire d'un an, dans un contexte de pression des associations de défense des libertés, et de manifestations contre les violences policières et le racisme aux Etats-Unis. Les ONG exigeaient notamment des réformes en profondeur de la police et des systèmes de surveillance, dont elles estiment qu'ils ciblent les personnes noires de façon disproportionnée.

Des militants accusent aussi les forces de l'ordre de se servir du réseau de caméras Ring d'Amazon, utilisées par des particuliers à des fins de sécurité. Amazon avait indiqué espérer que son moratoire donnerait "suffisamment de temps au Congrès afin de mettre en place des règles appropriées" pour une "utilisation éthique" de ces technologies.

Cette interdiction faisait suite à des décisions similaires de Microsoft, IBM et Google. La semaine dernière, une coalition d'ONG a appelé Amazon à totalement cesser de vendre Rekognition.

"Les technologies de reconnaissance faciale sont bien trop dangereuses pour être installées en fonction des lubies de firmes comme Amazon", a déclaré Evan Greer du groupe Fight for the Future, qui fait partie de la coalition.

afp/vj