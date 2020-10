IBM : BPA trimestriel un peu au-dessus des attentes

20/10/2020 | 09:39

IBM a dévoilé lundi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en baisse de 3% à 2,3 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2020, soit 2,58 dollars par action, un BPA toutefois supérieur de quatre cents au consensus de marché.



Le chiffre d'affaires du géant informatique a baissé de 2,6% à 17,6 milliards de dollars en données brutes, dont une contraction de 3,1% en organique, et ce malgré une croissance de 19% des revenus cloud, à six milliards.



'La forte performance de notre activité cloud, emmenée par Red Hat, souligne l'adoption croissante par les clients de notre plateforme cloud hybride ouverte', commente le directeur général d'IBM, Arvind Krishna.



