IBM : accompagne la transformation digitale de Delta Airlines

IBM et Delta Airlines ont annoncé un accord pluriannuel en vertu duquel IBM accompagnera la modernisation et la migration des applications de Delta vers le cloud public.



Dans ce cadre, IBM transformera l'environnement informatique de Delta pour qu'il s'exécute sur une architecture cloud hybride basée sur Red Hat OpenShift, permettant une approche cohérente et normalisée du développement, de la sécurité et des opérations dans les clouds.



L'idée est d'aider Delta obtenir une meilleure performance logicielle tout en améliorant l'expérience client à l'avenir, précisent les deux partenaires.



