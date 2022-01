IBM : acquisition dans les outils de reporting ESG

IBM a annoncé mardi l'acquisition d'Envizi, un fournisseur de logiciels analytiques et de solutions des données pour la gestion de la performance environnementale.



La technologie d'Envizi permet d'automatiser la collecte de plus de 500 types de données afin de mettre en place des outils de reporting, notamment en vue d'initiatives ayant trait à l'application des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



Envizi compte des groupes tels que Microsoft, Qantas ou Uber parmi ses principaux clients.



Dans un communiqué, IBM souligne que l'acquisition - finalisée aujourd'hui - s'inscrit dans le cadre de ses investissements croissants dans le domaine des logiciels fondés sur l'intelligence artificielle.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.