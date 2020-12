IBM : annonce l'acquisition de Nordcloud

IBM a annoncé aujourd'hui un accord pour acquérir Nordcloud, une société basée à Helsinki (Finlande).



Spécialisée dans la mise en oeuvre cloud, la transformation d'applications et les services gérés auprès des entreprises, Nordcloud est par ailleurs l'un des rares fournisseurs à triple certification d'Amazon Web Services, Google Cloud Platform et Microsoft Azure, précise IBM.



A travers l'acquisition de Nordcloud, IBM souhaite assurer à ses clients la réussite de leur parcours vers le cloud, explique John Granger, vice-président principal chez IBM Global Business Prestations de service.



La transaction, dont les détails n'ont pas été dévoilés, devrait être finalisée au cours du 1er trimestre 2021. Nordcloud deviendra alors une société IBM.





