IBM : collaboration avec Airspan autour de solutions 5G RAN

IBM et Airspan Networks - spécialiste des logiciels et de matériel pour les solutions de réseau 5G - ont annoncé aujourd'hui leur intention de collaborer au lancement d'un banc d'essai Open RAN compatible 5G au sin du centre IBM Watson IoT de Munich et du Global Industry Solution Center (GISC) d'IBM à Nice.



L'objectif du développement de ce banc d'essai est d'aider les clients à travers l'Europe à innover et à développer des solutions multifournisseurs conçues pour répondre à diverses utilisations clients.



IBM Global Business Services et Airspan prévoient de travailler ensemble pour accélérer l'adoption de la technologie Open RAN et de son écosystème intégrant des services de cloud hybride et d'IA d'IBM.



Les deux sociétés prévoient d'offrir à leurs partenaires et clients la possibilité de collaborer, d'intégrer et de tester des fonctionnalités pour les réseaux de campus de nouvelle génération.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.