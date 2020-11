IBM : développe des services de cybersécurité quantique

IBM a annoncé aujourd'hui le lancement d'une série de services et technologies conçus pour maintenir le plus haut niveau possible de protection par clé de chiffrement.



L'objectif est de protéger les données dans le cloud et de se préparer aux menaces futures qui pourraient évoluer avec les progrès de l'informatique quantique .



'Alors que notre dépendance aux données grandit à l'ère du cloud hybride et des capacités d'informatique quantique, le besoin de confidentialité des données devient encore plus critique', constate Hillery Hunter, vice-président et directeur de la technologie chez IBM Cloud.



La société propose désormais une prise en charge de la cryptographie de sécurité quantique pour la gestion des clés et les transactions applicatives dans IBM Cloud.



IBM rappelle par ailleurs que Les futurs ordinateurs quantiques pourraient présenter des risques potentiels de sécurité, en raison de leur capacité à briser rapidement les algorithmes de chiffrement et à accéder à des données sensibles.



En réponse, la société a développé un programme de recherche, développement et de normalisation d'algorithmes de cryptographie de base à sécurité quantique en tant qu'outils open source tels que Crystals et OpenQuantumSafe.



IBM investit dans les technologies informatiques confidentielles depuis plus de dix ans afin d'aider ses clients à protéger leurs données, applications et programmes.



