IBM : fait rimer météo et appareils ménagers, avec Electrolux

IBM annonce une nouvelle collaboration entre son entreprise IBM The Weather Company, expert mondial des données météorologiques et climatiques, et Electrolux.



L'idée de cette collaboration est de lier les changements météo à l'utilisation des appareils ménagers. 'Avec l'aide de The Weather Company, les consommateurs auront la possibilité de prendre des décisions plus éclairées dans leurs foyers afin de les aider à accroître leur efficacité énergétique et à réduire leur impact sur l'environnement', annonce IBM.



Des données hyper-localisées sur la qualité de l'air, les niveaux de pollen, l'humidité et la température seront envoyées via l'application de données météorologiques d'IBM à Electrolux, avant d'être utilisées comme base pour les recommandations intelligentes au moment d'utiliser des appareils tels que des sèche-linge, des purificateurs d'air ou des climatiseurs, poursuit IBM.



