IBM : liquidation des activités en Russie

Après avoir décidé, dès le 7 mars, de suspendre ses opérations commerciales en Russie en raison de la guerre en Ukraine, IBM a annoncé aller plus loin: la firme états-unienne a pris la décision de procéder à une liquidation ordonnée de ses activités en Russie.



Elle a en informé ses salariés fin mai avant de publier l'information officielle hier.



Dans un premier temps, la suspension des activités avait permis à IBM d'évaluer la situation et ses options à long terme tout en continuant à subvenir aux besoins de ses employés en Russie.



Néanmoins, 'alors que les conséquences de la guerre continuent de s'aggraver et que l'incertitude quant à ses ramifications à long terme grandit', IBM considère que l'arrêt de ses activités constitue 'une décision à la fois juste et nécessaire'.



IBM se sépare ainsi de ses salariés en Russie et rend hommage à ces collègues en Russie qui ont, 'sans que ce soit de leur faute, enduré des mois de stress et d'incertitude.'



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.