IBM : la branche de services managés baptisée 'Kyndryl'

IBM a annoncé lundi qu'il avait décidé de baptiser 'Kyndryl' sa branche de services d'infrastructure managés, appelée à prendre prochainement son indépendance.



Le groupe informatique explique que le nom 'Kyndryl' est une combinaison de la contraction de deux mots anglais symbolisant l'identité et la mission de la nouvelle filiale, à savoir 'kinship' (parenté) et 'tendril' (rinceau).



'Kyndryl témoigne de l'esprit du vrai partenariat et de la croissance', souligne Martin Schroeter, le directeur général du nouvel ensemble.



Kyndryl, qui sera basé à New York, doit être scindé d'ici à la fin de l'année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.