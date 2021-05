IBM : le bond technologique d'une puce de 2 nanomètres

IBM annonce aujourd'hui avoir réalisé ' une percée ' dans la conception et le développement des semi-conducteurs, avec la création d'une puce d'une dimension de 2 nanomètres (soit 2 millionièmes de millimètres).



Selon IBM, cette nouvelle technologie va permettre d'atteindre des performances 45% plus élevées, ou une consommation d'énergie inférieure de 75% par rapport aux puces les plus avancées d'aujourd'hui.



Le géant de l'informatique imagine déjà quadrupler la durée de vie des batteries des téléphones portables, accélérer le fonctionnement des ordinateurs ou encore réduire l'empreinte carbone - et le nombre - des centres de données qui représentent actuellement 1% de la consommation mondiale d'énergie.



'L'innovation IBM reflétée dans cette nouvelle puce 2 nm est essentielle à l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs et des technologies de l'information ', résume la firme américaine.





