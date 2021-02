IBM : nouveau partenariat avec Palantir Technologies

IBM et Palantir Technologies ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat afin d'aider les entreprises à déployer facilement des applications basées sur l'intelligence artificielle (IA).



Les deux partenaires vont proposer une solution qui s'appuiera sur la plateforme de données cloud d'IBM, conçue pour fournir de l'IA aux entreprises, et sur la plateforme de nouvelle génération de Palantir, pour la création d'applications.



Disponible en mars 2021, la solution devrait donc simplifier la façon dont les entreprises créent et déploient des applications et aider les utilisateurs à accéder, analyser et agir sur les vastes quantités de données dispersées dans les environnements de cloud hybride, sans avoir besoin de compétences techniques approfondies, assure IBM.





