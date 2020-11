IBM : rachète Instana, se renforçant dans le cloud hybride

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

IBM a annoncé un accord définitif pour acquérir Instana, une société de supervision et d'observabilité de performances des applications. Cette acquisition aidera les entreprises à mieux gérer la complexité des applications modernes qui foisonnent dans le Cloud hybride. L’annonce d'aujourd'hui confirme la stratégie d'IBM en matière de Cloud hybride et d'IA et renforce ses capacités d'automatisation basées sur l'intelligence artificielle. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles. Elle devrait être conclue dans quelques mois.