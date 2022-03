IBM : se dit attentif à la situation en Ukraine

IBM annonce aujourd'hui surveiller et mettre en oeuvre 'depuis des semaines' des plans en réponse à la détérioration de la situation impliquant l'Ukraine et la Russie.



'Nous avons été en contact permanent avec nos équipes locales et avons fourni une assistance, y compris la relocalisation et un soutien financier. Toutes les ressources de notre entreprise sont engagées pour soutenir nos équipes, et tout 'IBMer' ayant besoin d'aide l'obtiendra', assure la firme américaine.



IBM annonce également travailler sur l'impact des sanctions internationales sur l'entreprise.





