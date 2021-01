La valeur du jour à Wall Street - IBM : nouveau revers dans sa recherche du retour à la croissance

S'il est aisé de faire changer de cap à une embarcation légère, il est beaucoup plus difficile de faire changer de route à un paquebot de la taille d'IBM. L'annonce d'une nouvelle baisse des revenus du géant informatique entraîne une chute de 10,5% de l'action à 117,77 dollars. « Des ennuis par le passé, des ennuis dans le futur », tel est le titre de la note d'UBS en réaction à cette publication. Depuis 2019, le groupe s'est lancé dans une série de transactions destinées à reconfigurer son offre après être monté en retard dans le train du cloud computing, un virage bien réussi par Microsoft.



L'analyste rappelle qu'IBM a du mal à générer une croissance organique durable de son chiffre d'affaires car son portefeuille de produits et de services reposait historiquement sur des offres informatiques matures.



Le géant informatique a bien réussi à dévoiler un bénéfice par action meilleur que prévu, mais il est passé maître depuis bien longtemps dans l'art d'y parvenir. Les analystes n'accordent plus qu'un oeil distrait à cet indicateur.



Au quatrième trimestre, IBM a enregistré un bénéfice net de 1,36 milliard de dollars, soit 1,52 dollar par action contre respectivement 3,67 milliards de dollars et 4,11 dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,07 dollars, soit 26 cents de mieux que les attentes.



Les revenus de "Big blue" ont reculé de 6% à 20,37 milliards de dollars, ressortant au dessous du consensus FactSet s'élevant à 20,7 milliards. Leur recul a même atteint 8% à données comparables.



La source de déception est venue de la division Cloud & Cognitive Software, qui a vu ses ventes reculer de 7 à 6,8 milliards de dollars. Elles sont inférieures de plus de 5% aux prévisions d'UBS. Cette division comprend Red Hat, qui a pourtant affiché une croissance de 17%.



" Les résultats du quatrième trimestre constituent un revers et nous rappellent qu'il reste encore beaucoup à faire pour redresser la situation, surtout si l'on tient compte de l'exposition excessive à l'informatique sur site dans un contexte macroéconomique difficile " a commenté Credit Suisse.



S'exprimant sur les perspectives, Arvind Krishna, président et directeur général d'IBM a déclaré : " Les mesures que nous prenons pour nous concentrer sur le cloud hybride et l'intelligence artificielle vont s'imposer, ce qui nous donne confiance dans notre capacité à enregistrer une croissance des revenus en 2021 ". Ils ont reculé de 5% à 73,6 milliards de dollars. Un free cash flow est par ailleurs attendu entre 11 et 12 milliards de dollars cette année.