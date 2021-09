Genève (awp) - Le fournisseur de logiciels bancaires Temenos a convaincu IBM avec son produit Transact. Le groupe genevois mettra à disposition sa solution sur le nuage du géant informatique.

Temenos exploitera ainsi les caractéristiques de sécurité "de pointe" d'IBM, y compris la technologie d'informatique confidentielle et le cryptage "Keep Your Own Key", précise un communiqué paru mardi.

Aucune mention n'est faite des contours financiers du contrat.

