(Alliance News) - International Care Company Spa a annoncé vendredi que l'actionnaire de contrôle FD Holding Spa et ses actionnaires de contrôle directs et indirects ont conclu un accord avec Intesa Sanpaolo Vita Spa pour l'entrée de cette dernière dans le capital social d'International Care Company.

La transaction, qui vise à accélérer le processus de croissance de la société, prévoit une augmentation de capital avec exclusion des droits de préemption, réservée à Intesa Sanpaolo Vita pour un montant incluant la prime d'émission d'un maximum de 500 507,7 euros, par l'émission de 238 337 nouvelles actions ordinaires à un prix de souscription de 2,10 euros par action, dont 1,14 euro pour le capital social et 0,96 euro pour la prime d'émission.

La transaction prévoit également une vente d'actions d'International Care Company entre FD Holding et Intesa Sanpaolo Vita : FD Holding vendra à Intesa 238 338 actions ordinaires d'International Care Company au même prix de 2,10 euros par action.

La souscription de l'augmentation de capital par la société et l'exécution de la transaction seront pratiquement simultanées et permettront à la compagnie d'assurance d'acquérir 476 675 actions ordinaires d'International Care Company, ce qui correspond à environ 10 % du capital social post-money.

L'opération permettra à la société, également cotée sur Euronext Growth Milan, de lever de nouvelles ressources financières à utiliser dans la poursuite de sa stratégie de croissance et de développement, ainsi que de bénéficier du partenariat industriel et commercial prévisible, grâce à l'entrée dans l'actionnariat d'un partenaire stratégique de premier plan tel qu'Intesa Sanpaolo Vita, leader italien de la bancassurance et des retraites complémentaires.

La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de cette année.

"Nous travaillons avec un grand nombre d'acteurs de premier plan et cela nous donne certainement une grande satisfaction, mais la volonté d'un leader du secteur comme Intesa Sanpaolo Vita d'investir en nous nous rend extrêmement fiers et encore plus conscients du travail accompli jusqu'à présent et de l'énorme potentiel de notre entreprise.

"Le nouveau capital dont nous disposons et, surtout, la possibilité de travailler en étroite collaboration avec l'entreprise signifient une nouvelle accélération non seulement de nos plans de croissance et de développement, mais aussi de la consolidation de notre avantage concurrentiel, en continuant à investir fortement dans la combinaison de l'innovation technologique et des relations humaines".

L'action d'International Care Company est en hausse de 11 %, à 1,46 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.