(Alliance News) - International Care Company Spa a annoncé mardi que FD Holding, l'actionnaire majoritaire avec 2,9 millions d'actions, soit 59,9% du capital, a organisé l'achat de 99 750 actions supplémentaires de la société, soit 2,1% du capital, auprès de divers investisseurs professionnels.

La transaction a eu lieu dans le cadre d'un système de négociation de blocs, avec échange sur Euronext Growth Milan.

Gualtiero Ventura, président-directeur général d'International Care Company et président de FD Holding, a déclaré : "Cette transaction est une nouvelle preuve de notre confiance dans le potentiel futur et la solidité du présent d'International Care Company. Nous représentons déjà une référence pour l'industrie en termes d'innovation, tant dans le domaine de la télémédecine que dans celui de la fourniture de services de soins, et nous construisons, étape par étape, les fondations de notre croissance future, qui continuera à être basée sur l'amélioration constante en termes de qualité et d'efficacité des services que nous offrons à nos partenaires et à nos clients".

"Nous pensons que cette transaction peut être un signal important pour toutes nos parties prenantes : nous n'avons aucun doute sur la concrétisation de notre processus de croissance mais, au contraire, nous continuerons à travailler pour le réaliser de la meilleure façon possible et dans les plus brefs délais".

L'action d'ICC a clôturé mardi en hausse de 4,6 % à 1,36 EUR par action.

