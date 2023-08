IAG : AlphaValue relève sa recommandation à l'achat

AlphaValue a relevé sa recommandation sur IAG à 'achat' contre 'alléger' jusqu'à présent, avec un objectif de cours maintenu à 259 pence, saluant le redécollage opéré par l'activité du transporteur aérien.



Dans sa note, le bureau d'études explique avoir fortement revu à la hausse ses prévisions de résultats sur le groupe pour 2023 afin de tenir compte de ses dernières performances, jugées très supérieures aux attentes, et de ses perspectives de réservations favorables pour le reste de l'exercice.



D'après le cabinet de recherche, la solidité de la demande émanant des passagers et la vigueur de ses tarifs font plus que compenser la contraction de l'activité cargo ainsi que l'effet de 'normalisation' de l'activité suite à la pandémie de Covid.



