IAG : Liberum reste positif après les résultats annuels

Liberum maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 220 pence sur International Airlines Group (IAG) après la publication de résultats annuels en ligne, avec des objectifs pour 2023 jugés 'globalement rassurants'.



'Les résultats ont montré le retour attendu à une rentabilité significative, car l'assouplissement des restrictions sur les voyages internationaux a permis de répondre à la demande refoulée', explique le broker dans sa note sur le transporteur aérien.



'Les objectifs pour 2023 chevauchent le consensus actuel, nos prévisions se situant à l'extrémité supérieure de la fourchette de la direction', ajoute-t-il, précisant que le groupe anglo-espagnol voit l'essentiel de l'amélioration par rapport à 2022 au premier semestre.



