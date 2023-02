IAG : Oddo reste négatif, mais relève sa cible

Oddo BHF confirme sa recommandation 'sous-performance' sur IAG (International Airlines Group) mais relève son objectif de cours de 1,5 à 1,7 euro, après une réunion analystes, où il a trouvé 'le ton globalement confiant quant à la bonne orientation de la demande'.



'Cependant, le discours sur les coûts unitaires hors carburant sur 2023 était légèrement décevant', tempère l'analyste, pointant aussi une 'pression maintenue sur le FCF en dépit du levier opérationnel'.



Oddo reste en outre prudent sur IAG 'compte tenu de son niveau d'endettement élevé et qui devrait le rester sur 2023 et 2024 compte tenu d'un profil de Capex agressif' et considère que le titre affiche une valorisation exigeante.



