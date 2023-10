(Alliance News) - Aurrigo International PLC a annoncé mardi la signature d'un accord de partenariat formel avec la société mère de British Airways, International Consolidated Airlines Group SA, pour le déploiement et la démonstration des solutions d'aviation autonomes d'Aurrigo au Royaume-Uni.

La société basée à Coventry, en Angleterre, fournit des technologies de véhicules autonomes et semi-autonomes aux secteurs de l'aviation, de la manutention au sol et du fret.

Le partenariat devrait suivre une phase similaire à celle de l'accord en cours entre Aurrigo et le groupe de l'aéroport de Changi à Singapour.

Une phase d'évaluation et de simulation débutera en octobre et durera quatre mois avant d'être suivie d'une phase de démonstration et d'un déploiement initial.

Aurrigo a déclaré qu'elle s'attendait à ce que cela conduise au déploiement d'une petite flotte au cours du premier semestre 2025, impliquant le véhicule à bagages Auto-DollyTug, le véhicule de fret aérien Auto-Cargo et le logiciel de simulation d'opérations d'aviation Auto-Sim d'Aurrigo.

Le premier projet et le déploiement des véhicules d'Aurrigo dans le cadre du programme d'essai seront évalués à 250 000 GBP. En outre, les deux entreprises travailleront ensemble pour explorer d'autres possibilités d'intégration des solutions autonomes d'Aurrigo.

"Ce partenariat avec l'un des plus grands groupes aériens du monde est une belle reconnaissance des capacités de notre technologie et du potentiel de l'automatisation pour améliorer l'efficacité et relever les défis de l'aviation moderne", a déclaré David Keene, directeur général.

Les actions d'Aurrigo s'échangeaient 9,2 % plus haut à 161,00 pence chacune à Londres mardi matin, tandis que les actions d'IAG étaient 0,1 % plus bas à 148,05 pence chacune.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

